"Формула-1" будет проводить Гран-при Китая в Шанхае еще три года

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ТАСС, 29 сентября. Достигнута договоренность о проведении Гран-при Китая в Шанхае в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в течение еще как минимум трех лет. Об этом сообщает пресс-служба "королевских" гонок.
Также внесены изменения в календарь следующего сезона. В текущем году Гран-при Китая являлся вторым этапом в чемпионате "Формулы-1" и проводился на неделю раньше Гран- при Бахрейна. В предстоящем сезоне гонка в Шанхае будет проводиться неделей позже Гран-при Бахрейна.
"Мы очень рады, что достигли соглашения, согласно которому Гран-при Китая будет проводиться в рамках чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" как минимум еще три года, - заявил исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри. - Эта великая страна уже продемонстрировала колоссальный интерес к нашему виду спорта. Мы твердо верим, что не весь потенциал уже реализован. Именно поэтому данное соглашение так важно для нашей стратегии развития "Формулы-1", особенно в этой части мира".
Гран-при Китая проводится на международном автодроме в Шанхае с 2004 года. Рекордсменом по числу побед здесь является трехкратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, выигрывавший Гран-при Китая пять раз (2008, 2011, 2014, 2015, 2017).