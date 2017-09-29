Скудра: Шанцев как губернатор переживал за все, что связано с ХК "Торпедо"

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Валерий Шанцев лично переживал за все, что было связано с хоккейным клубом "Торпедо", и делал все возможное для развития команды в бытность губернатором Нижегородской области. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Петерис Скудра.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял отставку Шанцева, который является председателем правления "Торпедо". Временно исполняющим обязанности руководителя Нижегородской области назначен Глеб Никитин.

"Я очень благодарен Валерию Павлиновичу за то, что пять лет назад он дал мне возможность стать главным тренером. Отмечу его внимание, труд на благо "Торпедо" - он очень лично переживал за все, что было связано с командой, - сказал Скудра. - Он делал все возможное, чтобы команда развивалась, старалась обрести определенную стабильность, чтобы у игроков не было определенных вопросов по финансам и мы старались радовать своих болельщиков".

"Для меня это был огромный опыт работы с таким руководителем. Мы часто собирались, обсуждали стратегию, селекцию команды - это было очень интересно, продуктивно, полезно. Что в политике, что в спорте такие вещи [отставки] происходят резко, и мы к этому так уже привыкли, что ничему не удивляемся. Мы же работаем, как и работали, в таком же режиме", - отметил Скудра.

"Торпедо" занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 14 матчах. Следующий матч команда проведет 29 сентября против "Витязя" в гостях.