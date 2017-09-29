Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Монреаль" вызвал российского хоккеиста Щербака из фарм-клуба

Спорт
29 сентября, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В прошлом сезоне нападающий сыграл три матча в НХЛ, забросив одну шайбу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 сентября. Российский хоккеист команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Никита Щербак вызван из фарм-клуба "Лаваль Рокет". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"Лаваль Рокет" играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 24 сентября "Монреаль" "отрезал" Щербака от тренировочного лагеря и отправил его в фарм-клуб. 21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах канадской команды.

Нападающий был задрафтован "Монреалем" под общим 26-м номером в 2014 году. В прошлом сезоне Щербак сыграл три матча в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России
4
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
5
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
6
Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама