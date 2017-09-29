"Монреаль" вызвал российского хоккеиста Щербака из фарм-клуба

ТАСС, 29 сентября. Российский хоккеист команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" Никита Щербак вызван из фарм-клуба "Лаваль Рокет". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

"Лаваль Рокет" играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ). 24 сентября "Монреаль" "отрезал" Щербака от тренировочного лагеря и отправил его в фарм-клуб. 21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах канадской команды.

Нападающий был задрафтован "Монреалем" под общим 26-м номером в 2014 году. В прошлом сезоне Щербак сыграл три матча в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.