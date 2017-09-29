Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скудра: ХК "Торпедо" не просто хочет сыграть в плей-офф, а побороться за что-то серьезное

Спорт
29 сентября, 9:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Нижегородский клуб в 14 матчах одержал восемь побед и с 24 очками находится на седьмом месте в Западной конференции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Торпедо" хочет не просто участвовать в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а что-то в нем выиграть. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Петерис Скудра.

Нижегородский клуб при латвийском специалисте, который возглавляет команду с 2013 года, был постоянным участником Кубка Гагарина. Единственный раз торпедовцы сумели пройти дальше первого раунда в 2016 году, обыграв "Йокерит" (4-2) и уступив финалисту плей-офф ЦСКА (1-4). Контракт Скудры с клубом истекает по окончании нынешнего сезона, но, согласно условиям соглашения, стороны могут продлить его еще на год.

"Задача одна - как можно лучше закончить регулярный чемпионат и побороться за что-то серьезное в плей-офф, а не просто участвовать в нем. Мы хотим сделать что-то такое, за что не будет стыдно и что будет вспомнить летом, - сказал Скудра. - И, конечно, хотим порадовать наших болельщиков, которые нас здорово поддерживают. Да, есть определенная стабильность, но все мы хотим большего".

Помимо ЦСКА, "Торпедо" проигрывало в плей-офф за последние четыре года "Салавату Юлаеву", СКА и московскому "Динамо". "Мы играли против очень мощных организаций с большими возможностями. У нас немного другая ситуация, но это не означает, что мы не стараемся, не работаем над тем, чтобы достичь чего-то большего. Увы, при нынешней системе КХЛ, когда нет твердого потолка зарплат, спортивный принцип немного отходит на второй план, но лига уже начала вводить изменения, которые в будущем дадут шанс большему количеству команд бороться за трофей", - отметил главный тренер "Торпедо".

"Естественно, тяжело бороться с командами с большими бюджетами, потому что, в первую очередь, присутствует нехватка качественных хоккеистов. Поэтому если сравнивать с тем, что было раньше, когда "Торпедо" порядка 20 лет подряд не попадало в плей-офф - это успех. Но если же хотеть большего, то этого недостаточно", - подчеркнул Скудра.

"Торпедо" в 14 матчах одержало восемь побед и с 24 очками находится на седьмом месте в Западной конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 21 регионе России
4
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
5
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
6
Похищенная в 1976 году картина Айвазовского найдена на аукционе в Швейцарии
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама