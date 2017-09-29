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Травмированный хоккеист "Торпедо" Костицын может вернуться в строй через две недели

Спорт
29 сентября, 9:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Форвард сыграл семь матчей КХЛ и в начале сентября был переведен в список травмированных

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Сергей Костицын (слева)

Сергей Костицын (слева)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Травмированный нападающий нижегородского хоккейного клуба "Торпедо" Сергей Костицын может вернуться в строй через две недели. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Петерис Скудра.

Участник шести чемпионатов мира и Олимпийских игр - 2010 в составе сборной Белоруссии Костицын вернулся в "Торпедо" после сезона, который он провел в минском "Динамо". Форвард сыграл семь матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в начале сентября был переведен в список травмированных. Также в этом списке у команды числятся нападающие Ян Муршак, который не провел за "Торпедо" ни одной официальной игры, и Алексей Потапов.

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"Мы надеемся, что Костицын вернется, наверное, через пару недель. Про Яна Муршака нет пока четкой картины, и тут возможны все варианты: либо он вернется через четыре недели, либо нет, - сказал Скудра. - Возможную замену ему найти не так-то просто: нужны деньги и правильный человек, который может помочь команде. Потапов недалек до того, чтобы вернуться в строй".

Одним из новичков "Торпедо" стал проведший три сезона в "Словане" словенский нападающий Жига Елич, который в 13 матчах отдал четыре голевые передачи. "Жига проходит определенную адаптацию - он играл в КХЛ, но не в России, поэтому ему не все дается просто. Травма Муршака повлияла и на него, поскольку они очень мощно в связке смотрелись во время "предсезонки". Перед самым началом чемпионата Муршак выбыл, и сезон Жиге дается пока тяжеловато", - отметил тренер.

Перед началом сезона в "Торпедо" пришли, в частности, игравшие ранее в команде нападающий Денис Паршин и защитник Михаил Григорьев, а также вратарь Станислав Галимов, до этого выступавший в "Ак Барсе".

"Григорьев играл у нас по-другому, чем в "Локомотиве" и "Авангарде". Мы знаем его сильные стороны, и при нашей манере игры он может действовать результативно. Галимов же является одним из лучших среди российских вратарей: в "Ак Барсе" ему не дали больше сыграть, но я не думаю, что это проблема именно его. Просто тренеры там видели его в команде так, как видели, и мы были абсолютно уверены, что при нашей работе он способен выйти на высокий уровень, который он сейчас показывает", - отметил Скудра.

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