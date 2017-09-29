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Заккироли: города-организаторы ЧМ-2018 станут образцом толерантности

Спорт
29 сентября, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Президент Европейской коалиции городов против расизма уверен, что при проведении чемпионата мира по футболу Россия покажет всему миру пример борьбы с расизмом в спорте

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Инсталляция с символикой ЧМ-2018

Инсталляция с символикой ЧМ-2018

© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россия во время чемпионата мира по футболу 2018 года станет примером борьбы с дискриминацией в спорте. Такое мнение высказал президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккироли в рамках круглого стола в Мосгордуме о создании свободной от дискриминации среды в городах, принимающих ЧМ-2018.

"Я уверен, что при проведении чемпионата мира 2018 года Россия покажет всему миру пример борьбы с расизмом в спорте. Каждый из городов, который примет данный турнир, станет в своей мере образцом толерантности и уважения к человеку вне зависимости от цвета кожи", - сказал Заккироли.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.

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