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Олимпийские чемпионы провели мастер-класс по спортивной борьбе в Черкесске к 25-летию КЧР

Спорт
29 сентября, 12:18 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 29, сентября. /ТАСС

В республике спортивной борьбой занимается около 3 тыс. человек

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Абдулрашид Садулаев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (слева направо)

Абдулрашид Садулаев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили (слева направо)

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Именитые борцы России, в числе которых олимпийские чемпионы Абдулрашид Садулаев и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, провели в пятницу в Черкесске мастер-класс для более 200 юных спортсменов Карачаево-Черкесии. Тренировка прошла в новом спортивном комплексе "Юбилейный", торжественное открытие которого приурочено к 25-летию Карачаево-Черкесской республики (КЧР).

"Заинтересованная и очень перспективная молодежь, у КЧР хорошие возможности в этом виде спорта. Пусть не все ребята станут олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, но они пройдут школу труда, преодоления себя, школу дружбы. Очень хорошо, что появляются такие дворцы спорта, уже много сделано для развития республики",- поделился впечатлениями с ТАСС Мамиашвили.

Спортивная борьба - один из самых популярных видов спорта в Карачаево-Черкесии, им занимаются около 3 тыс. человек. "В последние годы в КЧР современные спорткомплексы и залы открываются не только в городах и райцентрах, а также в отдаленных селах и аулах. Улучшение спортивной инфраструктуры, которая благодаря усилиям главы республики существенно обновилась, уверен, даст новый импульс развитию спортивной борьбы и других видов спорта ", - сказал ТАСС главный тренер сборной КЧР по вольной борьбе Али Айбазов.

Секретами спортивного успеха с юными спортсменами КЧР также поделились главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, победители и призеры чемпионатов мира и Европы Абдусалам Гадисов, Гаджимурад Рашидов и Магомедрасул Гадимагомедов.

В Карачаево-Черкесии с 2011 года построено и реконструировано более 50 спортивных объектов. Развитие спортивной инфраструктуры региона способствовало росту числа жителей республики, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, который за пять лет составил 25,3%. По итогам 2016 года доля жителей республики, занимающихся спортом достигла 37%.

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