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Руководитель "Торо Россо": будущее Квята в команде определится в конце октября

Спорт
29 сентября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам Франца Тоста, решение о замене Квята на Пьера Гасли стало для россиянина шоком

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Даниил Квят (справа)

Даниил Квят (справа)

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Решение о будущем российского пилота Даниила Квята в итальянской команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" будет принято в конце октября. Об этом сообщил руководитель команды Франц Тост, слова которого приводит сайт телеканала Sky Sports.

Ранее "Торо Россо" объявила об отстранении 23-летнего Квята от участия в Гран-при Малайзии и Японии. В составе команды его заменит 21-летний француз Пьер Гасли.

На вопрос, заменит ли Гасли Квята в сезоне-2018, Тост ответил: "Теоретически это возможно, но ничего пока не подтверждено. Даниил все еще находится в программе "Ред Булл", и решение будут принимать руководители программы. Я предполагаю, что в конце октября мы сядем все вместе и решим, каким будет состав "Торо Россо" в 2018 году".

По словам Тоста, решение о замене Квята на Гасли стало для россиянина шоком. "Конечно, для него наше решение стало шоком. Но как команда, мы должны принимать решения и думать о будущем", - отметил руководитель "Торо Россо".

Тост считает, что наступил самый правильный момент для проверки Гасли. "Думаю, сейчас самый правильный момент [для дебюта Гасли]. Пьер уже долгое время был частью нашего плана, он очень способный гонщик. Сейчас он полностью подготовлен и пришло время его проверить и понять, будет ли он выступать за нас в будущем или нет", - рассказал Тост.

Прошлый сезон Квят начинал в команде "Ред Булл", но после Гран-при России ее руководство произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1" в 2014 году, а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Квята в "Формуле-1" является финиш на втором месте на Гран-при Венгрии в 2015 году.

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