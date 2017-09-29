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Первый тестовый матч на новом стадионе в Саранске запланирован на 21 апреля

Спорт
29 сентября, 12:44 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 29, сентября. /ТАСС

Планируется, что строительство стадиона завершится в декабре

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Строительство стадиона "Мордовия-арена"

Строительство стадиона "Мордовия-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САРАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Первый тестовый матч на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года, предварительно намечен на 21 апреля. Об этом журналистам рассказал председатель правительства республики Мордовия Владимир Сушков.

"По предварительным данным, первый тестовый матч пройдет 21 апреля. Но это еще не одобренный график", - сказал Сушков.

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"Мордовия-Арена" в Саранске, вместимость которой составит 45 тыс. мест, примет четыре матча группового этапа турнира. Планируется, что строительство стадиона завершится в декабре.

"Времени у нас остается немного, предстоит еще большой объем работы. Нам нужно завершить строительство объектов второго микрорайона, который непосредственно прилегает к стадиону, благоустроить две набережные, завершить подготовку улично-дорожной сети. Но основные строительно- монтажные работы будут завершены в этом году", - отметил Сушков.

"Все обязательства, которые взяла на себя Мордовия, будут выполнены", - подчеркнул председатель правительства Мордовии.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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