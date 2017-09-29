Алыпов покинул Федерацию лыжных гонок Свердловской области из-за возникших противоречий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов принял решение покинуть Федерацию лыжных гонок Свердловской области в связи с возникшими противоречиями. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мне хочется, чтобы в моей работе меня окружали единомышленники, люди, которые думают как я. Это стало одной из основных причин того, что я вчера на собрании членов Федерации лыжных гонок написал заявление об уходе, - сказал Алыпов. - Толчком послужило то, что исполком федерации принял решение об исключении некоторых членов, тех, кто действительно много делает, работает, проводит массу мероприятий, взаимодействуют со СМИ и властью. Исключили помощника сенатора Аркадия Чернецкого Константина Пудова, общественника Дмитрия Чукреева, также с принятием нового устава упразднилась должность исполнительного директора федерации, таким образом был выведен из состава исполкома Виталий Мельников".

Он добавил, что будет продолжать свою деятельность по популяризации любительского и массового спорта. "Лично я считаю, что у меня не будет никаких проблем или сложностей из-за того, что я не в федерации, не имею ее поддержки. Личные отношения, знакомства, поступки и мероприятия - гораздо более важная вещь, чем возможности, которые дает федерация. Я давно уже сделал упор на любительский и массовый спорт, это мне близко, я буду развивать свое клубное движение на базе "Клуба чемпионов", - отметил Алыпов.

Как пояснил в беседе с ТАСС министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, уход нескольких членов Федерации лыжных гонок связан с началом работы организации в новом формате. "Здесь нет никакой трагедии, есть просто перехлесты, связанные с началом работы федерации в новом формате - сейчас в организации новый президент. Согласно обращению президента федерации, те, кто три года не платит членские взносы, не могут быть ее членами, это послужило основанием для того, чтобы предложить им выйти из состава. Кроме того, есть обстоятельства, связанные со способностями членов к продвижению и коммуникации, это нельзя оценить в денежном эквиваленте", - уточнил он.