Сорокин: "Мордовия-Арена" не имеет отставаний по срокам строительства

САРАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу 2018 года "Мордовия-Арена" в Саранске не имеет отставаний по срокам строительства, его строительная готовность будет обеспечена до конца декабря. Об этом журналистам заявил генеральный директор оргкомитет "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит арены в восьми городах, которые примут матчи турнира. В их числе Екатеринбург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москва (стадион "Лужники").

"Сегодня мы познакомились с презентацией города, во всех аспектах посмотрели, как город готовится к чемпионату мира, - сказал Сорокин. - Мы смотрим, как наиболее эффективно организовать игры турнира на этом стадионе, распределить потоки и пространства между различными функциями. Здесь нет отставаний по отдельным видам работ, ожидаем, что строительная готовность будет обеспечена в соответствии с госконтрактом к концу декабря".

"Здесь есть профессиональная команда, на начальных этапах подготовки к чемпионату мира она играла в Российской футбольной премьер-лиге, - продолжил гендиректор оргкомитета "Россия-2018". - Надеемся, что клуб вернется обратно [в РФПЛ]. Мы знаем, что в Мордовии любят футбол".

"Есть уверенность, что наследие чемпионата мира будет востребовано. Начнется развитие футбола, здесь мы абсолютно спокойны", - заключил Сорокин.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Мордовия-Арена" в Саранске, вместимость которой составит 45 тыс. зрительских мест, примет четыре матча группового этапа турнира.