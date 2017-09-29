Китайский владелец ФК "Милан" ищет новых инвесторов, чтобы покрыть убытки

ТАСС, 29 сентября. Китайский владелец итальянского футбольного клуба "Милан" Ли Йонхонг ищет новых инвесторов или инвестора, чтобы покрыть убытки, которые он понес за шесть месяцев после покупки клуба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба в апреле 2017 года. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. В августе 2017 года правительство Китая установило правила, ограничивающие зарубежные инвестиции отечественных компаний. Как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник, после этого партнеры Ли отказались от инвестиций в футбол, и он фактически остался единственным инвестором "Милана".

Ли хотел бы разделить финансовое бремя и финансовые риски с другими инвесторами. В 2016 году "Милан" показал убыток в размере €75 млн. В текущем году клуб продолжит оставаться убыточным. В летнее трансферное окно "Милан" потратил €230 млн на покупку футболистов.

Как сообщает один из источников, некоторые инвесторы, в том числе и итальянские, считают привлекательным вариант вложиться в "Милан", так как в течение нескольких лет клуб может выйти на рынок ценных бумаг Китая. 18 октября пройдет 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором власти могут смягчить свою позицию относительно зарубежных инвестиций. В таком случае многие китайские инвесторы захотят стать совладельцами "Милана".

В пресс-службе клуба заявили, что нет никаких признаков возможных изменений в руководстве "Милана". С представителями Ли агентство не смогло связаться.