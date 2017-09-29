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ФИФА: работы по строительству "Мордовии-Арены" ведутся в динамичном темпе

Спорт
29 сентября, 13:34 UTC+3 САРАНСК САРАНСК 29, сентября. /ТАСС

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит отметил важность того, чтобы трава на стадионе взошла до зимы

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Строительство стадиона "Мордовия-Арена"

Строительство стадиона "Мордовия-Арена"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

САРАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Работы по строительству стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года "Мордовия- Арена" в Саранске ведутся в активном темпе. Об этом журналистам сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира. С 26 сентября по 5 октября делегация посетит арены в восьми городах, которые примут матчи турнира. В их числе Екатеринбург, Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Москва (стадион "Лужники").

"Очень рад снова оказаться в Саранске, для нас невероятно важно провести этот инспекционный визит, - сказал Смит. - Чемпионат мира - это огромная возможность для Саранска показать себя всему миру, для этого потребуется интеграция всех площадок и объектов. Касательно состояния стройки и подготовки города, мы видим, что сроки очень сжатые, но нам ясно, что работа ведется в очень активном и динамичном темпе. Нам сообщили, что скоро начнется засеивание поля, очень важно, чтобы оно взошло до зимы".

"Важно, чтобы строительство всех объектов было закончено в срок. Вернемся в Саранск в следующем году во время проведения тестовых мероприятий", - добавил представитель ФИФА.

"Каждый раз, когда я приезжаю в Саранск, на меня нахлынывают только положительные эмоции. Город очень аккуратный, чистый и презентабельный. Здорово, что стадион чисто футбольный. Каждый матч чемпионата мира - это праздник, нам очень важно, что стадион соответствует таким требованиям", - сказал Смит.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Мордовия-Арена" в Саранске, вместимость которой составит 45 тыс. зрительских мест, примет четыре матча группового этапа турнира.

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