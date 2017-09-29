Футбольный клуб "Мордовия" получит серьезного спонсора из российского бизнеса

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САРАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Саранский клуб Профессиональной футбольной лиги "Мордовия" в ближайшее время получит серьезного спонсора из российского бизнеса. Об этом журналистам рассказал председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.
"Мордовия" покинула Российскую футбольную премьер-лигу по итогам сезона-2015/16. По окончании следующего сезона клуб вылетел из Футбольной национальной лиги.
"Все понимают, что профессиональная команда - это большие расходы. Есть предварительная серьезная договоренность главы республики Волкова. Представители серьезного российского бизнеса придут в ближайшее время в наш клуб в качестве спонсоров и организаторов", - сказал Сушков.
Саранск примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.