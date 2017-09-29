Футбольное поле планируют модернизировать в Грозненском районе

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Искусственное покрытие последнего поколения планируют уложить на футбольное поле Старо-Атагинской детско-юношеской спортивной школы (село Старые Атаги, Грозненский район). Об этом ТАСС сообщили в Министерстве Чеченской республики по физической культуре и спорту.
Республика направляла заявку в Министерство спорта РФ на получение субсидии из федерального бюджета на закупку искусственного футбольного покрытия в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП).
"Мы направили заявку на получение субсидии на закупку искусственного покрытия для спортшколы в селе Старые Атаги, в случае получения средств объект будет реконструирован до конца следующего года", - уточнили в ведомстве. На базе спортшколы развиваются футбол, тяжелая атлетика, вольная борьба и дзюдо.
Ранее сообщалось, что при поддержке федерального бюджета в чеченском селе Знаменское ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.