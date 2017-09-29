Минспорт: сборные команды России готовятся к ОИ-2018 согласно утвержденным планам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Все сборные команды России готовятся к зимним Олимпийским играм 2018 года согласно утвержденным планам подготовки и графикам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации для участия в Олимпийских играх.

28 сентября в Минспорте России состоялось заседание данного штаба под председательством заместителя министра спорта Сергея Косилова. В мероприятии приняли участие представители Олимпийского комитета России (ОКР), ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд" (ЦСП), ФГБУ "Федеральный научный центр физической культуры и спорта" (ВНИИФК), руководители органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта, а также главы спортивных федераций по олимпийским видам спорта. Основным вопросом повестки заседания стала подготовка сборных команд России к зимним Олимпийским играм 2018 года, который пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

"Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм-2018 вышла на финишный этап, и общая задача Минспорта России, ОКР, ФМБА России, общероссийских спортивных федераций, субъектов Российской Федерации - создать все необходимые условия для наших спортсменов, детально спланировать заключительный этап и завоевать максимальное количество лицензий. Российские спортсмены должны быть представлены на Играх-2018 в максимальном количестве дисциплин", - отметил Косилов.

С подробными докладами выступили руководители федераций по зимним олимпийским видам спорта. Все команды готовятся к Олимпиаде согласно утвержденным планам подготовки и графикам, определены места заключительного этапа подготовки и график заезда на Игры.

На заседании штаба был обсужден вопрос подготовки сборных команд по видам спорта, которые были включены в программу Олимпийских игр - 2020 в Токио в августе 2016 года: карате, серфинг, бейсбол/софтбол, скалолазание и скейтбординг. "Минспортом России совместно с федерациями проведена значительная работа по развитию данных видов спорта. Утверждены программы развития видов спорта до 2020 года, целевые комплексные программы подготовки спортсменов к Играм-2020, приведены в соответствие с нормативно- правовыми документами Российской Федерации в области физической культуры и спорта локальные акты федераций, прорабатывается вопрос по созданию на федеральных тренировочных центрах необходимых условий для подготовки спортсменов спортивных сборных команд по новым видам спорта", - заявил заместитель директора Департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Дроздов.

Следующее заседание штаба запланировано на октябрь 2017 года. Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.