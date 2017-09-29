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Гимнастка Чусовитина будет участвовать в выборах в комиссию спортсменов FIG

Спорт
29 сентября, 15:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Олимпийская чемпионка 1992 года входит в Книгу рекордов Гиннесса, она является единственной в истории гимнастики спортсменкой, принимавшей участие в семи Олимпиадах

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Оксана Чусовитина

Оксана Чусовитина

© EPA/TATYANA ZENKOVICH, архив

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике 42-летняя Оксана Чусовитина, ныне выступающая за Узбекистан, будет претендовать на место в комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом Чусовитина сообщила ТАСС.

Выборы членов комиссии спортсменов FIG от мужской и женской спортивной гимнастики пройдут в начале октября в Монреале во время чемпионата мира. Всего в Канаде должны быть выбраны два представителя (от мужчин и женщин соответственно). Также в эту комиссию должны входить по одному представителю от художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики.

"Я буду участвовать в выборах в комиссию спортсменов Международной федерации гимнастики, - сказала Чусовитина. - Кто мне будет противостоять на выборах, я пока не знаю".

Трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, выступавшая ранее за сборные СССР и Германии, входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная в истории гимнастики спортсменка, принимавшая участие в семи Олимпиадах. Автором рекорда она стала после того, как выступила на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (седьмое место в опорном прыжке), где в возрасте 41 года и 56 дней также стала самой возрастной гимнасткой в истории, принимавшей участие в Олимпиадах.

Чусовитина вошла в число участниц чемпионата мира в Монреале, который стартует 2 октября. Она также намерена выступить на Олимпиаде-2020 в Токио. Дебют спортсменки на чемпионатах мира состоялся в 1991 году в американском Индианаполисе, когда она в составе сборной СССР выиграла две золотые и одну серебряную награды. На Играх-1992 в Барселоне Чусовитина в составе Объединенной команды стала чемпионкой в командном первенстве, в ее активе также серебро Пекина-2008.

На место в комиссии спортсменов претендует также двукратный чемпион Европы в упражнении на перекладине россиянин Эмин Гарибов, уже завершивший спортивную карьеру.

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