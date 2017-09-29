Захаркин: уход из "Югры" связан с личными обстоятельствами и неудачной игрой команды

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Личные обстоятельства вместе с неудачными результатами команды стали причиной ухода Игоря Захаркина с поста главного тренера хоккейного клуба "Югра". Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Захаркин сообщил ТАСС, что покидает клуб. В пятницу "Югра" подтвердила эту информацию, новым главным тренером стал Анатолий Емелин.

"Уход из клуба произошел в том числе по личным причинам, которые требуют моего присутствия, отмечу и неудачные последние матчи, - сказал Захаркин. - Хотя я по-прежнему считаю, что команда сейчас подошла к такому состоянию, когда повысилась и командная скорость, и четкое понимание тактической идеи игроками. При точечных усилениях команда была готова набирать очки, причем не просто выиграть один какой-то матч, а на равных сражаться с соперниками".

По словам Захаркина, он разошелся во мнении с руководством клуба после последнего матча команды с московским "Динамо" (2:3). "Руководитель клуба спросил меня, как я вижу эту игру, на что я ответил, что мы сыграли хорошо. Он же сказал, что мы провели эту игру безобразно. Думаю, от этого все и пошло, все руководители всегда ждут быстрого результата", - отметил он.

"Югра" в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в 14 матчах набрала девять очков и не смогла победить в последних восьми встречах. Специалист руководил командой с конца марта этого года. Ранее он возглавлял "Салават Юлаев", который в 2016 году выиграл бронзовые медали чемпионата России.

"Сейчас мы в "Югре", с коллегами анализируем, чтобы сделать правильные выводы. Что касается дальнейшего продолжения работы, то завтра я вылетаю в Москву, поскольку нужно решить личные проблемы, а дальше посмотрим, как будут разворачиваться события", - добавил Захаркин.