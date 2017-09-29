Комитет Думы поддержал проект о введении квалификационных категорий спортивных тренеров

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал в пятницу нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести квалификационные категории спортивных тренеров и установить порядок их присвоения. Инициативу внесли в мае этого года депутаты "Единой России" и ЛДПР.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР), в настоящее время в России отсутствуют единообразные подходы к проведению аттестации тренеров. Он отметил, что долгое время тренеры- преподаватели аттестовывались как педагогические работники в системе образования и, имея квалификационную категорию, получали соответствующие надбавки к заработной плате.

"С принятием профессионального стандарта "Тренер" и появлением в Трудовом кодексе РФ положений, регулирующих вопросы деятельности тренеров, они уже не относятся к педагогическим работникам. Соответственно, их аттестация в системе образования становится невозможной", - пояснил Свищев.

Вместе с тем в федеральном законе "О физической культуре и спорте в РФ" уже предусмотрено, что тренеры могут пройти аттестацию на категорию в общероссийских спортивных федерациях. "Однако на практике за годы, которые действует эта норма, лишь единичное число спортивных федераций смогли реализовать свое право и организовать аттестацию тренеров, в первую очередь из-за отсутствия разветвленной сети региональных федераций и финансирования такой деятельности", - указал один из разработчиков. Более того, в каждой федерации, несмотря на наличие системы аттестации, действует свой порядок получения категорий.

"Необходимо унифицировать виды квалификационных категорий, закрепить полномочия РФ, полномочия субъектов РФ, организаций спортивной подготовки по присвоению квалификационных категорий тренерам и их виды", - обосновал необходимость инициативы Свищев.

В связи с этим законопроектом "предлагается предусмотреть виды квалификационных категорий тренеров и порядок их присвоения, а также расширить полномочия общероссийских спортивных федераций по проведению аттестации тренеров, в частности на присвоение национальной категории в установленном ими порядке". Предусматривается установить в РФ категории тренеров высшей, первой и второй квалификационных категорий. Порядок их присвоения тренерам и критерии квалификационных требований, согласно проекту закона, утверждаются Минспортом. Соответствующие изменения предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ" и другие законодательные акты РФ.

Позиция Министерства спорта

Министерство спорта РФ поддерживает инициативу. Как заявляла журналистам статс-секретарь - замминистра спорта РФ Наталья Паршикова, тема, обозначенная в этом законопроекте, обсуждалась в мае текущего года в Краснодаре на заседании Совета при президенте, которое был посвящено вопросам подготовки спортивного резерва в стране. По ее словам, один из вопросов как раз касался установления института аттестации тренерских кадров, которые на сегодняшний день процедуру аттестации не проходят. Паршикова считает, что разработчики инициативы понимают тенденции и тренды сегодняшнего законодательного обеспечения в спорте.