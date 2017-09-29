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Колобков: заседание наблюдательного совета по подготовке к Универсиаде пройдет в октябре

Спорт
29 сентября, 16:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года

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Павел Колобков

Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков проведет в начале октября в Красноярске заседание наблюдательного совета по подготовке к Универсиаде 2019 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"В Красноярском крае проведена огромная работа по развитию физической культуры и спорта, в частности по подготовке к проведению в 2019 году Всемирной зимней универсиады. Международный студенческий спортивный союз высоко оценивает ход подготовки к Универсиаде, уверен, что кадровые перестановки не повлияют на организацию этого масштабного проекта, который реализуется с 2013 года. В начале октября мы проведем в Красноярске заседание Наблюдательного совета Универсиады-2019. Я лично осмотрю все объекты, которые будут задействованы для проведения соревнований", - сказал Колобков.

В пятницу президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио главы региона назначен председатель Законодательного собрания края Александр Усс.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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