Колобков: заседание наблюдательного совета по подготовке к Универсиаде пройдет в октябре

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МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Павел Колобков проведет в начале октября в Красноярске заседание наблюдательного совета по подготовке к Универсиаде 2019 года. Об этом он сообщил ТАСС.
"В Красноярском крае проведена огромная работа по развитию физической культуры и спорта, в частности по подготовке к проведению в 2019 году Всемирной зимней универсиады. Международный студенческий спортивный союз высоко оценивает ход подготовки к Универсиаде, уверен, что кадровые перестановки не повлияют на организацию этого масштабного проекта, который реализуется с 2013 года. В начале октября мы проведем в Красноярске заседание Наблюдательного совета Универсиады-2019. Я лично осмотрю все объекты, которые будут задействованы для проведения соревнований", - сказал Колобков.
В пятницу президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио главы региона назначен председатель Законодательного собрания края Александр Усс.
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.