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Захаркин: проблема в игре "Югры" связана с психологией хоккеистов

Спорт
29 сентября, 16:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

После 14 матчей регулярного чемпионата КХЛ "Югра" занимает последнее место в Восточной конференции и уступила в восьми последних матчах

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Игрок "Югры" Даниил Ильин и бывший главный тренер ХК "Югра" Игорь Захаркин (слева направо)

Игрок "Югры" Даниил Ильин и бывший главный тренер ХК "Югра" Игорь Захаркин (слева направо)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основная проблема в игре "Югры" в нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги связана с психологией ее хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Игорь Захаркин.

Ханты-мансийский клуб объявил об отставке Захаркина в пятницу. После 14 матчей "Югра" занимает последнее место в Восточной конференции и уступила в восьми последних матчах.

"Хоккеисты в межсезонье находились в хорошей спортивной форме, плодотворно провели подготовительный период и по всем показателям были готовы к нынешней игровой модели. Думаю, основная проблема "Югры" - психологическая составляющая, - сказал Захаркин. - Если в тренировочном процессе все получается, то в матчах это проглядывается только эпизодически, хотя такие эпизоды становились все более продолжительными. Команда сумеет показать стабильно хорошие результаты, если повысит психологическую устойчивость".

По мнению Захаркина, в ханты-мансийской команде не было хоккеистов, которые могли заметно превосходить в классе соперников.

"В этом есть проблема, потому что проводилась большая работа с низким коэффициентом эффективности. Мы рассчитывали, что наши первые два звена, укомплектованные квалифицированными игроками, будут больше приносить очков, особенно в численном неравенстве. Я считаю, что за три месяца работы мы создали достаточно подготовленную команду. Мы изменили концепцию игры, и просто нужно дождаться, чтобы команда вышла на тот уровень, который необходим для успешного выступления в чемпионате", - отметил он.

"Югра" под руководством нового главного тренера Анатолия Емелина в ближайшее время сыграет на выезде с "Сочи", "Салаватом Юлаевым", "Ак Барсом" и "Нефтехимиком".

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