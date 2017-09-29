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Проект "Аллея спортивной славы" стартовал в Санкт-Петербурге

Спорт
29 сентября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Старт проекту был дан в ходе проведения круглого стола "Актуальности развития спорта и массовой физической культуры и развитие кластера спортивного кинематографа в Санкт-Петербурге"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральный проект "Аллея спортивной славы" начал свою работу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Комитете по физической культуре и спорту города.

Старт проекту был дан в ходе проведения круглого стола "Актуальности развития спорта и массовой физической культуры и развитие кластера спортивного кинематографа в Санкт-Петербурге", в работе которого приняли участие как представители администрации Санкт-Петербурга, руководители спортивных федераций, так и именитые спортсмены - Вячеслав Малафеев, Оксана Казакова, Андрей Семенов, Вячеслав Тисленко, Юрий Кашкаров, Александр Дитятин, Дмитрий Васильев, Вячеслав Яковлев и другие. Проект призван оказать особую значимость достижений российских спортсменов и их тренеров, привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни.

Как отметил ТАСС бывший вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев, подобные начинания будут обязательно развиваться в дальнейшем. "Я рад поддержать этот проект, он интересный, я уверен, проект будет расти и развиваться. Самая важная вещь, которая задела меня как спортсмена, это воспоминания о моем первом тренере, с которым мне очень повезло, - Владимире Павловиче Савине, с которым мы до сих пор поддерживаем теплые, дружеские отношения. Всю мою карьеру, он не просто тренировал, но и подсказывал, наставлял, и я прекрасно осознаю, насколько я благодарен этому великому человеку", - сказал Малафеев.

"Очень приятно, что появился такой проект, который поможет спортсменам вспомнить и еще раз поблагодарить людей, которые помогали делать первые шаги в спорте. Это очень важно", - добавил он.

В рамках проекта пройдет юбилейный V Международный фестиваль спортивных и туристических фильмов "Золотая Вершина" и Конкурс народного признания "Любимый тренер". Любой человек может проголосовать за своего тренера на сайте проекта ЛюбимыйТренер.РФ, выразив ему таким образом благодарность. Награждение победителей в 20 спортивных номинациях состоится в торжественной обстановке в конце ноября 2017 года.

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