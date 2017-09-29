Причиной смерти бывшего футболиста "Локомотива" Арифуллина стали проблемы с сердцем

Алексей Арифуллин в составе "Локомотива" (в центре) в матче против немецкой "Баварии" в сентябре 1995 года © Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший защитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Алексей Арифуллин скончался в возрасте 46 лет из-за сердечной недостаточности. Об этом ТАСС сообщил помощник президента клуба - управляющий делами команды Владимир Коротков.

Арифуллин скончался 28 сентября. Похороны пройдут 30 сентября в 9:30 мск на Митинском кладбище.

"[Причиной смерти стала] Сердечная недостаточность - скорее всего, тромб оторвался. Ему делали операцию, все шло на поправку, он был готов идти оформляться на работу в футбольную школу, но вдруг вчера утром он умер", - сказал Коротков.

"Это трагедия для всей семьи, - продолжил собеседник ТАСС. - Леша у нас занимался в футбольной школе у Ворошилова, потом мы его с Юрием Павловичем [Семиным] пригласили его в дубль, а затем он стал игроком стартового состава. Он был футбольным дарованием, у него была хорошая скорость, он был физически сильный, хорошо играл вверху и вообще надежный парень. С ним было приятно общаться, он прислушивался к мнению не только по футболу, но и в обычной жизни, он был очень компанейский парень, как и вся команда того времени".

Арифуллин выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за это время 287 матчей во всех турнирах. В его активе одна игра в составе сборной России. Арифуллин трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.