Проект бюджета на 2018 год предусматривает расходы на ЧМ по футболу в сумме 21,6 млрд руб.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусматривает расходы на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в размере 21,595 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о федеральном бюджете.

В тексте отмечается, что изменений параметров финансового обеспечения подпрограммы не предусмотрено, с 2019 года соответствующие мероприятия завершаются.

Всего на финансирование государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" планируется выделить 57,2 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году - 34,4 млрд рублей, в 2020 году - 35 млрд рублей.

По сравнению с показателями, утвержденными в предыдущем варианте бюджета, объемы выделенных средств увеличены на 2,5 млрд в 2018 году и 2,2 млрд в 2019-м.

На финансирование подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" в 2018 году планируется выделить 3,7 млрд, на подпрограмму "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" - 24,6 млрд, на Федеральную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" - 6,4 млрд, на подпрограмму "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" - 833 млн.

В пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что планируемые затраты на обеспечение участия сборных команд в Олимпийских играх и других международных соревнованиях в 2020 году увеличены на 2,5 млрд рублей. Бюджетные ассигнования на призовые по итогам Олимпиады и Паралимпиады 2020 года увеличены на 974,8 млн рублей.

Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму в пятницу.