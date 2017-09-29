Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДА

МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срывПроисшествия 29 сентября, 17:40
В Приамурье военнослужащий убил двух бойцов и офицераПроисшествия 29 сентября, 17:38
Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДАСпорт 29 сентября, 17:31
Более 14 тыс. квартир предоставят переселенцам программы реновации к 2020 годуОбщество 29 сентября, 17:31
Врач, который "полюбил страдание"Общество 29 сентября, 17:25
Вдове космонавта Гагарина присвоено звание "Почетный гражданин Московской области"Общество 29 сентября, 17:24
Нелегальный водочный завод демонтировали в БесланеВ стране 29 сентября, 17:17
Китай может запретить автомобили на углеводородном топливеСоциальная ответственность 29 сентября, 17:10
Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"Общество 29 сентября, 17:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.
"Аудит прошел в рабочем режиме, проверяющим была представлена вся интересующая их информация", - сказал Ганус.
"У нас работала команда высокопрофессиональных экспертов, - продолжил собеседник агентства. - Была проведена тщательнейшая проверка всех подразделений РУСАДА. Как вы знаете, аудит был одним из важнейших пунктов дорожной карты восстановления РУСАДА, мы его прошли. Запросы о результатах аудита стоит делать в WADA, мы же продолжаем работать дальше".
Всемирное антидопинговое агентство признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Аудит WADA является одним из критериев восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу. Кроме того, российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также предоставить WADA доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которая была закрыта на время федерального расследования.