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Всемирное антидопинговое агентство провело аудит всех подразделений РУСАДА

Спорт
29 сентября, 17:31 дата обновления: 29 сентября, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, аудит прошел в рабочем режиме, а проверяющим была представлена вся интересующая их информация

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© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) провели аудит всех подразделений Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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Команда аудиторов WADA работала в РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитет WADA по соответствию кодексу организации, заседание которого состоится в конце октября 2017 года. Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию кодексу официально представит заключение об итогах работы аудиторов WADA на собрании учредителей организации в середине ноября 2017 года.

"Аудит прошел в рабочем режиме, проверяющим была представлена вся интересующая их информация", - сказал Ганус.

"У нас работала команда высокопрофессиональных экспертов, - продолжил собеседник агентства. - Была проведена тщательнейшая проверка всех подразделений РУСАДА. Как вы знаете, аудит был одним из важнейших пунктов дорожной карты восстановления РУСАДА, мы его прошли. Запросы о результатах аудита стоит делать в WADA, мы же продолжаем работать дальше".

Всемирное антидопинговое агентство признало Российское антидопинговое агентство не соответствующим кодексу организации на основании доклада своей независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Аудит WADA является одним из критериев восстановления статуса соответствия РУСАДА кодексу. Кроме того, российская сторона должна публично согласиться с выводами независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также предоставить WADA доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которая была закрыта на время федерального расследования.

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