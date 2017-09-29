Овчинников: Арифуллин был великолепным футболистом и образцом для подражания

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший защитник "Локомотива" Алексей Арифуллин был великолепным футболистом, замечательным товарищем и образцом для подражания. Об этом ТАСС рассказал экс-вратарь "Локомотива" Сергей Овчинников.

Арифуллин скончался в четверг из-за сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. Похороны пройдут в субботу в 9:30 мск на Митинском кладбище.

"Для меня известие о том, что умер Алексей Арифуллин, стало пренеприятным сюрпризом, - сказал Овчинников. - С ним у меня связаны только самые хорошие воспоминания. Алексей был замечательным товарищем и великолепным футболистом, я играл с ним в одной команде много лет и могу сказать, что за эти годы для всех он стал настоящим образцом для подражания. Очень жаль, что такие хорошие люди уходят от нас так рано".

Арифуллин выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за клуб 287 матчей. В составе московской команды футболист трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.