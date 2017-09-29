Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли турнир Nebelhorn Trophy

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катанияСпорт 29 сентября, 19:20
Каррера: ФК "Спартак" должен играть с "Уралом" с такой же мотивацией, как с "Ливерпулем"Спорт 29 сентября, 19:10
Футболист "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам через две неделиСпорт 29 сентября, 19:01
Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минированииНовости Урала 29 сентября, 18:59
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизниСпорт 29 сентября, 18:44
КБГУ получил более 1 млрд рублей грантов на научную деятельность за пять летОбщество 29 сентября, 18:27
Фильм "Крым" за первый день проката в кинотеатрах собрал более 25 млн рублейКультура 29 сентября, 18:17
США приостанавливают выдачу виз на КубеМеждународная панорама 29 сентября, 18:09
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского мостаМеждународная панорама 29 сентября, 18:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями турнира по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который проходит Оберстдорфе, в соревнованиях спортивных пар.
Россияне заработали 218,46 балла. Второе место заняли немцы Алена Савченко и Бруно Массо (211,08). Третьими стали австралийцы Екатерина Александровская и Харли Виндзор (190,31).
Nebelhorn Trophy является старейшим турниром по фигурному катанию. В этом году соревнования проходят в 49-й раз.