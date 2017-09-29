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Российские фигуристы Тарасова и Морозов выиграли турнир Nebelhorn Trophy

Спорт
29 сентября, 18:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Второе место заняли немцы Алена Савченко и Бруно Массо, третьими стали австралийцы Екатерина Александровская и Харли Виндзор

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями турнира по фигурному катанию Nebelhorn Trophy, который проходит Оберстдорфе, в соревнованиях спортивных пар.

Россияне заработали 218,46 балла. Второе место заняли немцы Алена Савченко и Бруно Массо (211,08). Третьими стали австралийцы Екатерина Александровская и Харли Виндзор (190,31).

Nebelhorn Trophy является старейшим турниром по фигурному катанию. В этом году соревнования проходят в 49-й раз.

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