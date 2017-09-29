Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, умерла в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщил российский тренер Алексей Мишин.
"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, - сказал Мишин. - Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке".
"Приношу соболезнования Олегу и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания, - продолжил Мишин. - Я неоднократно был у них на катке [в Швейцарии], гостил в их скромной квартире. Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, - фигурному катанию. Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком".
Белоусова в паре с Протопоповым стала двукратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968) и четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).