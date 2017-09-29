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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни

Спорт
29 сентября, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Белоусова в паре с Олегом Протопоповым выиграла Олимпийские игры в 1964 и 1968 годах

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Людмила Белоусова и Олег Протопопов на турнире в Ленинграде, 1970 год

Людмила Белоусова и Олег Протопопов на турнире в Ленинграде, 1970 год

© ТАСС/ Науменков Николай

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, умерла в возрасте 81 года. Об этом ТАСС сообщил российский тренер Алексей Мишин.

"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, - сказал Мишин. - Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке".

"Приношу соболезнования Олегу и всем ее поклонникам, любителям фигурного катания, - продолжил Мишин. - Я неоднократно был у них на катке [в Швейцарии], гостил в их скромной квартире. Всю жизнь они посвятили не накоплению благ, а своему делу, которому и служили, - фигурному катанию. Людмила была выдающейся спортсменкой и человеком".

Белоусова в паре с Протопоповым стала двукратной олимпийской чемпионкой (1964, 1968) и четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968). 

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