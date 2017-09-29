Каррера: ФК "Спартак" должен играть с "Уралом" с такой же мотивацией, как с "Ливерпулем"

ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в матче 12-го тура чемпионата России должны играть с не меньшей мотивацией, чем во встрече с английским "Ливерпулем". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер московской команды Массимо Каррера.

Во вторник в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" дома сыграл с "Ливерпулем" вничью - 1:1. С "Уралом" красно-белые встретятся в Москве в субботу.

"Мы должны быть мотивированы на матч против "Урала" точно так же, как и на матч против "Ливерпуля". Встреча Лиги чемпионов показала, что мы можем хорошо играть. Главное, не терять концентрацию в конце второго тайма. Постараемся подойти к матчу с такой же злостью и рвением к победе", - сказал Каррера.

"Спартак" после 11 туров занимает в чемпионате России восьмое место.

"Нам дали паузу после матча с "Ливерпулем", - отметил полузащитник "Спартака" Александр Самедов. - День отдыха после игры определенно пошел на пользу. Сегодня потренировались в штатном режиме".

"Спартак" понимает, что в чемпионате надо исправлять ситуацию в турнирной таблице", - добавил он.