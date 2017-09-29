Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катания

Горшков: Белоусова в паре с Протопоповым олицетворяла эпоху фигурного катанияСпорт 29 сентября, 19:20
Каррера: ФК "Спартак" должен играть с "Уралом" с такой же мотивацией, как с "Ливерпулем"Спорт 29 сентября, 19:10
Футболист "Спартака" Зобнин может приступить к тренировкам через две неделиСпорт 29 сентября, 19:01
Тревожная пятница: Екатеринбург столкнулся с массовыми сообщениями о минированииНовости Урала 29 сентября, 18:59
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизниСпорт 29 сентября, 18:44
КБГУ получил более 1 млрд рублей грантов на научную деятельность за пять летОбщество 29 сентября, 18:27
Фильм "Крым" за первый день проката в кинотеатрах собрал более 25 млн рублейКультура 29 сентября, 18:17
США приостанавливают выдачу виз на КубеМеждународная панорама 29 сентября, 18:09
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского мостаМеждународная панорама 29 сентября, 18:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Скончавшаяся в возрасте 81 года двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова вместе со своим партнером Олегом Протопоповым олицетворяла эпоху в фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион 1976 года в танцах на льду Александр Горшков.
Белоусова в паре с Протопоповым завоевала две золотые медали Олимпийских игр (1964, 1968).
"Ее и Олега карьеры неразделимы, они являлись одним целым и олицетворяли целую эпоху фигурного катания. Они были первопроходцами, развивали фигурное катание. Именно им принадлежат несколько вариантов такого элемента, как тодес", - сказал Горшков.
"Новость очень печальная, мы очень сожалеем о том, что произошло", - добавил он.
Белоусова в паре с Протопоповым является также четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).