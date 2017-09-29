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Жительница Санкт-Петербурга сдала нормативы ГТО в 92 года

Спорт
29 сентября, 19:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, сентября. /ТАСС

Тамара Лысенко получила золотой знак ГТО и стала самой возрастной участницей комплекса в России

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Золотые знаки отличия комплекса "Готов к труду и обороне"

Золотые знаки отличия комплекса "Готов к труду и обороне"

© Владимир Гердо/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Тамара Лысенко в 92 года сдала нормативы ГТО и стала самой старшей жительницей страны, сумевшей это сделать в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Она приняла участие в проходившей 29 сентября, в преддверии Международного дня пожилых людей, встрече обладателей золотых знаков ГТО в администрации Московского района Санкт-Петербурга.

"Тамара Ивановна в 92 года получила золотой знак ГТО и стала самой старшей участницей комплекса в России", - рассказал ТАСС глава администрации Московского района Владимир Ушаков.

В комплекс спортивных мероприятий ГТО, которые сдают в течение года, входит бег, скандинавская ходьба и ходьба на лыжах, сгибание рук в упоре о сиденье стула, наклоны и плавание.

Лысакова, которой 3 октября исполнится 93 года, рассказала корр. ТАСС, что гимнастикой занимается с удовольствием и не стесняется своего возраста: "Мне нечего стесняться, сколько живу, столько живу. Я много занимаюсь и чувствую себя хорошо. Кроме занятий гимнастикой, хожу на поэтические чтения, очень люблю поэзию".

По данным комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербуга, сейчас в Северной столице действуют 23 центра тестирования для выполнения нормативов ГТО. На получение золотого знака претендуют более 2 тысяч горожан разного возраста.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО) - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

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