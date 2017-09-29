СМИ: бизнесмен Кронке намерен приобрести 30% акций ФК "Арсенал" у Усманова

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американский предприниматель Стэн Кронке намерен приобрести 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал", которыми владеет российский бизнесмен Алишер Усманов. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, американский предприниматель рассчитывает увеличить свою долю акций клуба до 97%. Таким образом, он станет практически единоличным владельцем "Арсенала". Сумма потенциальной сделки не разглашается.

Ранее сообщалось, что Усманов, владеющий 30% акций клуба, намерен приобрести контрольный пакет акций "Арсенала" у Кронке за $2,3 млрд, однако американский предприниматель ответил отказом. При этом Усманов заявлял, что не намерен отказываться от идеи увеличить свою долю акций клуба.

"Арсенал" после шести матчей чемпионата Англии занимает седьмое место в турнирной таблице с 10 очками.