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Работы по внутренней черновой отделке помещений арены в Саранске завершены на 95%

Спорт
29 сентября, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков сообщил, что первый тестовый матч на арене пройдет 21 апреля 2018 года

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Монтаж металлоконструкции входных групп выполнен на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, работы по внутренней черновой отделке помещений завершены на 95%. Об сообщается в пресс-релизе АНО "Дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года".

Ранее председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков сообщил, что первый тестовый матч на арене пройдет 21 апреля 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе также на 17% выполнен монтаж временных металлических трибун. Согласно графику производится чистовая отделка, выполнение по которой на данный момент составляет 32%. На 50% выполнены работы по водоснабжению, водоотведению, на 85% - по электроснабжению и заземлению, 35% - по внутренним слаботочным сетям. Наружные инженерные сети выполнены на 80%.

Установлено 27 из 30 лифтов и ведутся работы по технологии футбольного поля. Завершены общестроительные работы на вспомогательных сооружениях (монолит, устройство кровли, монтаж витражей), производятся отделочные работы. Всего на объекте работают 2082 человека.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Мордовия-Арена", вместимость которой составит 45 тысяч зрительских мест, примет четыре матча группового этапа турнира.

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