Баскетболист НБА Шрёдер арестован за нанесение побоев

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Атланта" Деннис Шрёдер был арестован в Атланте за нанесение побоев. Об этом сообщает ESPN.

Позже 24-летний баскетболист был отпущен под залог.

В прошедшем сезоне немец провел 79 матчей в НБА, набирая в среднем 17,9 очка за игру.