Самедов: ФК "Спартак" не надо жаловаться на обилие травм

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Клуб Российской футбольной премьер-лиги "Спартак" не должен жаловаться на большое количество травмированных игроков. Такое мнение на пресс-конференции выразил полузащитник красно-белых Александр Самедов.
"Спартак" после 11 туров занимает восьмое место в турнирной таблице. В составе красно-белых травмированы нападающие Квинси Промес, Зе Луиш, Педро Роша, полузащитники Роман Зобнин, Денис Глушаков и Джано Ананидзе, защитники Дмитрий Комбаров и Георгий Тигиев, вратарь Артем Ребров.
"Нам не надо жаловаться на обстоятельства и сетовать на травмы в такой ситуации, а просто выходить и играть ради того, чтобы выходить в еврокубки", - сказал Самедов.
Во вторник "Спартак" на своем поле сыграл вничью с английским "Ливерпулем" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая стала первой для "Спартака" на стадионе "Открытие-Арена" в Лиге чемпионов, завершилась со счетом 1:1.
"Спартак" играл против команды высочайшего уровня, если быть кратким. За Коутиньо предлагали сто миллионов [долларов], но его не продали. Больше говорить нечего. У всех игроков "Ливерпуля" великолепный уровень мастерства", - добавил Самедов.
В субботу в матче 12-го тура чемпионата России "Спартак" в Москве сыграет с екатеринбургским "Уралом".