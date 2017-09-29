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Несколько профессиональных боксерских поединков пройдут в Ингушетии до конца года

Спорт
29 сентября, 20:56 UTC+3 МАГАС МАГАС 29, сентября. /ТАСС

Глава региона Юнус-Бек Евкуров провел встречу с олимпийским чемпионом Рахимом Чахкиевым и президентом ЮФО-СКФО по профессиональному боксу Сергеем Костенко

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МАГАС, 29 сентября. /ТАСС/. Ингушетия до конца года намерена провести в республике профессиональные боксерские поединки. Об этом сообщает пресс-служба главы региона по итогам встречи с олимпийским чемпионом Рахимом Чахкиевым и президентом ЮФО-СКФО по профессиональному боксу Сергеем Костенко, президентом компании СКВ-Боксинг Василием Костенко, президентом федерации профессионального бокса Хусеном Бузуртановым и министром по физической культуре и спорту Ингушетии Даудом Алхазуровым.

"Глава Ингушетии поддержал идею проведения боев профессионального бокса в республике и обсудил организацию поединков боксеров", - говорится в сообщении.

"Бокс очень популярен, и у нас есть успехи в нем, а проведение таких мероприятий популяризирует этот вид спорта. Я смотрел бои Исы Чиниева, у него очень достойные результаты. Есть и другие боксеры, которые неплохо боксируют", - отметил в ходе встречи глава Ингушетии Юнус- Бек Евкуров.

По словам министра спорта Ингушетии, уже в ближайшее время спортсмены получат возможность тренироваться в арендованном зале, а строительство школы бокса в регионе начнется уже в этом году. В нем будут предусмотрены все удобства для спортсменов: сауна, бассейн, кафе, магазин спортивной одежды и другие.

Президент ЮФО-СКФО по профессиональному боксу Костенко отметил о необходимости привлекать к поединкам спортсменов из любительского бокса. "В Ингушетии всегда были боксеры, которые отстаивали не только честь республики, но и страны. Я говорю о таких спортсменах, как Рахим Чахкиев, Ислам Тимурзиев, Ахмед Котиев и многих других. Нам нужно опять возрождать бокс в Ингушетии", - подчеркнул Сергей Костенко.

Школу бокса предложили возглавить олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву. "Уход Рахима Чахкиева из профессионального бокса обязывает его возглавить спортивную школу в Ингушетии", - заявил президент федерации профессионального бокса в ЮФО-СКФО Бузуртанов.

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