Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу проиграла команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходит в Грузии и Азербайджане. Матч завершился со счетом 0-3 (25:27, 18:25, 20:25).
В полуфинале турецкие волейболистки сыграют со сборной Сербии.
В другом четвертьфинальном матче азербайджанки победили немок со счетом 3-0 и в полуфинале встретятся с командой Нидерландов.
Сборная России является действующим чемпионом Европы. Всего в ее активе шесть побед на континентальном первенстве (1993, 1997, 1999, 2001, 2013, 2015). Перед нынешним турниром в тренерском штабе произошли плановые изменения: Владимира Кузюткина на посту главного тренера сменил его помощник Константин Ушаков, Кузюткин был назначен старшим тренером.
Чемпионат Европы завершится 1 октября.