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"Арсенал" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Спорт
29 сентября, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 16-й минуте забил Лука Джорджевич. На 56-й минуте за фол последней надежды с поля был удален полузащитник гостей Шарль Каборе.

Гол Джорджевича стал первым, забитым игроками "Арсенала" в ворота "Краснодара" в очных встречах. До этой игры команды провели четыре матча, в трех победу праздновали краснодарцы, еще одна игра завершилась вничью.

В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место с 21 очком, "Арсенал" поднялся на 10-ю строчку, набрав 14 очков.

В следующем туре "Арсенал" 15 октября в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Краснодар" днем ранее примет московский ЦСКА.

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