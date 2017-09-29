"Арсенал" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском КурдистанеМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
Фадеев: смена тренера не является главной причиной неудачного выступления сборной РФ на ЧЕСпорт 29 сентября, 22:06
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолженаПолитика 29 сентября, 21:46
Президиум ВФВ в октябре разберет выступление женской сборной России на ЧЕСпорт 29 сентября, 21:29
Реставраторы законсервировали древний храм на Рюриковом городище под Великим НовгородомНаука 29 сентября, 21:26
ВФВ: волейболистки сборной России неудовлетворительно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:24
Спрос на восьмые iPhone в РФ сопоставим с интересом к седьмой серииЭкономика и бизнес 29 сентября, 21:24
Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:05
Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьерыСпорт 29 сентября, 20:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" одержал победу над "Краснодаром" со счетом 1:0 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 16-й минуте забил Лука Джорджевич. На 56-й минуте за фол последней надежды с поля был удален полузащитник гостей Шарль Каборе.
Гол Джорджевича стал первым, забитым игроками "Арсенала" в ворота "Краснодара" в очных встречах. До этой игры команды провели четыре матча, в трех победу праздновали краснодарцы, еще одна игра завершилась вничью.
В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место с 21 очком, "Арсенал" поднялся на 10-ю строчку, набрав 14 очков.
В следующем туре "Арсенал" 15 октября в гостях сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Краснодар" днем ранее примет московский ЦСКА.