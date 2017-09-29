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ВФВ: волейболистки сборной России неудовлетворительно выступили на чемпионате Европы

Спорт
29 сентября, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСC

В пятницу сборная России под руководством Константина Ушакова проиграла турчанкам в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 0-3

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Волейболистка сборной России Наталья Гончарова

Волейболистка сборной России Наталья Гончарова

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСC/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) оценила как неудовлетворительное выступление женской сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

"Неудовлетворительное выступление. Любой чемпионат начинается с плей-офф. А то, что мы обыграли сборную Турции в матче группового турнира, ничего не значит", - сказал Шевченко.

В пятницу сборная России под руководством Константина Ушакова проиграла турчанкам в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 0-3.

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