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"Амур" победил московское "Динамо" и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

Спорт
29 сентября, 21:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Встреча в Москве завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Хабаровска

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Дастин Бойд (31-я минута), Илья Никулин (18). За "Амур" шайбы забросили Алексей Бывальцев (51), Богдан Потехин (54) и Кирилл Рассказов (55).

"Амур" прервал девятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. "Динамо" занимает второе место в Западной конференции с 31 очком. "Амур" занимает 11-ю позицию в Восточной конференции, набрав 15 очков.

В следующем матче 2 октября москвичи сыграют в гостях с минским "Динамо". "Амур" 4 октября примет екатеринбургский "Автомобилист". В другом матче дня нижегородское "Торпедо" обыграло подольский "Витязь" со счетом 1:0.

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