"Амур" победил московское "Динамо" и прервал девятиматчевую серию поражений в КХЛ

Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском КурдистанеМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
Фадеев: смена тренера не является главной причиной неудачного выступления сборной РФ на ЧЕСпорт 29 сентября, 22:06
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолженаПолитика 29 сентября, 21:46
Президиум ВФВ в октябре разберет выступление женской сборной России на ЧЕСпорт 29 сентября, 21:29
Реставраторы законсервировали древний храм на Рюриковом городище под Великим НовгородомНаука 29 сентября, 21:26
ВФВ: волейболистки сборной России неудовлетворительно выступили на чемпионате ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:24
Спрос на восьмые iPhone в РФ сопоставим с интересом к седьмой серииЭкономика и бизнес 29 сентября, 21:24
Российские волейболистки проиграли команде Турции в четвертьфинале чемпионата ЕвропыСпорт 29 сентября, 21:05
Быков рассказал, что Белоусова помогала ему во время швейцарского этапа хоккейной карьерыСпорт 29 сентября, 20:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл московское "Динамо" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Динамо" отличились Дастин Бойд (31-я минута), Илья Никулин (18). За "Амур" шайбы забросили Алексей Бывальцев (51), Богдан Потехин (54) и Кирилл Рассказов (55).
"Амур" прервал девятиматчевую серию поражений в регулярном чемпионате. "Динамо" занимает второе место в Западной конференции с 31 очком. "Амур" занимает 11-ю позицию в Восточной конференции, набрав 15 очков.
В следующем матче 2 октября москвичи сыграют в гостях с минским "Динамо". "Амур" 4 октября примет екатеринбургский "Автомобилист". В другом матче дня нижегородское "Торпедо" обыграло подольский "Витязь" со счетом 1:0.