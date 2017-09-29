Фадеев: смена тренера не является главной причиной неудачного выступления сборной РФ на ЧЕ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Смена главного тренера женской сборной России по волейболу перед чемпионатом Европы не является главной причиной неудачного выступления команды на турнире. Такое мнение ТАСС высказал куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

В пятницу сборная России проиграла команде Турции в четвертьфинале чемпионата Европы со счетом 0-3. Перед началом соревнований на посту главного тренера российской команды Константин Ушаков сменил Владимира Кузюткина.

"Причин не так мало и они не сегодняшнего дня, будем разбираться, но конкретную причину я не готов сказать, - сказал Фадеев. - Игры никакой не было, мне кажется, это не игра сборной России на сегодняшний день. Думаю, смена тренеров - это не главная причина, причина немножко глубже. По горячим следам подробности не могу рассказать, надо все обдумать".

"Турчанки после первого матча может и сделали правильные выводы, но основное - это наша собственная игра. Мы позволили соперницам выиграть первую партию, которая и повлияла на исход всего матча. Та напряженность в нашей игре, которая была на протяжении всего матча, думаю, сказалась. Надо сначала разложить всю ситуацию, прежде чем предпринимать какие-то действия", - добавил Фадеев.

Чемпионат Европы завершится 1 октября.