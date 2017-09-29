Тренер: некоторые хоккеисты "Амура" играли с температурой в матче с "Динамо"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Несколько игроков хабаровского "Амура" играли с температурой в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Динамо". Об этом журналистам сообщил тренер хабаровской команды Андрей Мартемьянов.

В пятницу "Амур" в гостевом матче обыграл "Динамо" со счетом 3:2.

"Была тяжелая игра, хотел бы поблагодарить команду за терпеливую игру в обороне и хорошую работу бригады большинства. Победа для нас очень важна, спасибо ребятам за самоотдачу и за выполнение игровых задач, ведь мы сегодня играли с одним из лидеров чемпионата. Настрой был запредельный, хотя это был четвертый матч за неделю, и сегодня те, кто был на площадке, душу отдавали и правильно сыграли, мотивировать на "Динамо" было не нужно. Этот матч, надеюсь, придаст нужный импульс нашей команде", - заявил Мартемьянов.

"Конечно, тяжело играть без травмированных и дисквалифицированных игроков. Многие ребята играли в предыдущем матче и сегодня с температурой, спасибо им за то, что вышли на площадку и бились до конца. Это поступки, которые достойны самой высокой оценки", - добавил он.

После 16 игр "Амур" набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче хабаровчане 4 октября дома встретятся с екатеринбургским "Автомобилистом".