Скудра: голкиперам "Торпедо" легче играется из-за хороших действий полевых хоккеистов

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 29 сентября. /ТАСС/. Вратарям "Торпедо" сейчас играется легче, поскольку полевые хоккеисты хорошо действуют в обороне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Петерис Скудра.

В пятницу "Торпедо" выиграло у "Витязя" со счетом 1:0, не пропустив в третьем матче подряд. Ворота в игре в Подольске защищал Иван Лисутин.

"Сезон мы начали в обороне не так хорошо, в том числе и при игре "четыре на пять". Мы увидели свои недостатки, но тут, естественно, наши вратари делали отличную работу, - сказал Скудра. - Им игралось немножко проще, поскольку полевые игроки стараются очень хорошо выполнять свои обязанности. Ребята сражаются в обороне, и мы все требуем от них сначала именно этого".

Следующий матч "Торпедо" сыграет 1 октября с ЦСКА.