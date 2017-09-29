Матч РФПЛ "Локомотив" - "Динамо" начнется с минуты молчания в память об Арифуллине

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МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч 12-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Локомотивом" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
"Игре будет предшествовать минута молчания", - сказали в пресс-службе.
Встреча состоится в воскресенье на стадионе "РЖД-Арена".
Арифуллин скончался в четверг из-за сердечной недостаточности в возрасте 46 лет. Похороны пройдут в субботу в 9:30 мск на Митинском кладбище. Футболист выступал за "Локомотив" с 1989 по 2000 год и провел за клуб 287 матчей. В составе московской команды он трижды выигрывал Кубок России, по два раза завоевывал серебро и бронзу чемпионата России.