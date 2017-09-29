Тренер: нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения "Динамо" от "Амура" в КХЛ

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с хабаровским "Амуром" случилось из-за нарушений игровой дисциплины хоккеистами московского "Динамо". Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер столичной команды Владимир Воробьев.
В пятницу "Динамо" дома проиграло "Амуру" со счетом 2:3.
"Готовились к матчу, но все решила игра в неравных составах. Не дотерпели, играя на результат, ненужные удаления и игровая дисциплина нас сегодня подвели, будем разбираться. Была равная игра, где-то нам не повезло, но нужно терпеть и играть все 60 минут, а мы начали проваливаться, где-то не доигрывали, где-то отрезки были, где нужно было забивать. Ничего, будем готовиться", - заявил Воробьев.
"Динамо", набрав после 17 матчей 31 очко, располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче столичная команда 2 октября в гостях сыграет с минским "Динамо".