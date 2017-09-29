Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ESPN: баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук заработает рекордные $233 млн за шесть сезонов

Спорт
29 сентября, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Расселл Уэстбрук согласился подписать пятилетний контракт на сумму $205 млн, с учетом действующего соглашения он за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Расселл Уэстбрук

Расселл Уэстбрук

© EPA/MONICA M. DAVEY

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американец Расселл Уэстбрук дал согласие на продление контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" до конца сезона-2022/23, за шесть лет игрок суммарно заработает $233 млн, что станет самой крупной выплатой игроку по контракту в истории лиги. Об этом сообщает ESPN.

Уэстбрук согласился подписать пятилетний контракт на сумму $205 млн. С учетом действующего соглашения, которое истекает в 2018 году, он за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн, а его среднегодовая зарплата составит $41 млн.

Предыдущий контракт с рекордной суммой принадлежал другому американскому баскетболисту из "Хьюстона" Джеймсу Хардену. Ранее он заключил четырехлетнее соглашение с клубом на общую сумму $228 млн, его среднегодовая зарплата составляет $38 млн.

Уэстбрук выступает за "Оклахому" с 2008 года, он был выбран клубом на драфте под общим четвертым номером. Баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего, является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, самым ценным игроком прошедшего сезона НБА, шестикратным участником Матча всех звезд НБА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Генпрокурор Украины увязал дело о взрыве на арсенале под Винницей с вмешательством России
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
5
МО РФ: одна из версий расстрела военным сослуживцев в Амурской области - нервный срыв
6
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
7
Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдуму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама