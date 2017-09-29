ESPN: баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук заработает рекордные $233 млн за шесть сезонов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Американец Расселл Уэстбрук дал согласие на продление контракта с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома" до конца сезона-2022/23, за шесть лет игрок суммарно заработает $233 млн, что станет самой крупной выплатой игроку по контракту в истории лиги. Об этом сообщает ESPN.

Уэстбрук согласился подписать пятилетний контракт на сумму $205 млн. С учетом действующего соглашения, которое истекает в 2018 году, он за шесть сезонов суммарно заработает $233 млн, а его среднегодовая зарплата составит $41 млн.

Предыдущий контракт с рекордной суммой принадлежал другому американскому баскетболисту из "Хьюстона" Джеймсу Хардену. Ранее он заключил четырехлетнее соглашение с клубом на общую сумму $228 млн, его среднегодовая зарплата составляет $38 млн.

Уэстбрук выступает за "Оклахому" с 2008 года, он был выбран клубом на драфте под общим четвертым номером. Баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего, является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, самым ценным игроком прошедшего сезона НБА, шестикратным участником Матча всех звезд НБА.