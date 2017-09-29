Хоккеист "Амура" Рассказов заявил, что спокойно отнесся к своему обмену из "Торпедо"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Хоккеист хабаровского "Амура" Кирилл Рассказов отнесся к своему обмену из нижегородского "Торпедо" как к рабочему моменту. Об этом он сообщил журналистам.

Об обмене 25-летнего форварда из "Торпедо" в "Амур" стало известно в четверг. В пятницу Рассказов отметился голом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо", хабаровская команда одержала победу со счетом 3:2.

"У команды была долгая серия поражений (девять матчей - прим. ТАСС), хорошо, что выиграли. Приятно, что принес пользу команде. Все ребята молодцы, бились, старались, считаю победу заслуженной. Во всех командах своя кухня, немного нужно привыкнуть, половину игры толком не понимал, что делать, но потом ребята и тренеры подсказали, начал потихоньку привыкать и стало полегче", - заявил Рассказов.

"У каждого своя судьба, так сложилось, - продолжил он. - Я благодарен "Торпедо" за проведенное там время, я многому научился, познакомился с хорошими людьми, но на этом жизнь не заканчивается, надеюсь, буду приносить пользу Хабаровску. Насчет перелетов не переживаю, думаю, скоро привыкну, что поделать, так город расположен".

"Буквально вчера вечером присоединился к команде, мне сказали об обмене прямо перед выездом "Торпедо". Это спортивная жизнь, никто не застрахован, мы люди подневольные. Я рад переходу, это для меня новый этап в карьере, постараюсь улучшать все свои качества". - заключил хоккеист.

"Динамо" показало не свою игру"

По мнению защитника "Динамо" Якова Рылова, столичная команда не смогла продемонстрировать свою игру в матче с "Амуром".

"Дисциплина нас сегодня подвела, подвели ненужные удаления, из-за этого и такой результат. У нас нет слабых команд в лиге, мы просто сами играли не в ту игру, которую умеем. Сделаем сейчас выводы и не будем впредь допускать таких ошибок. Мы знали, что "Амур" будет сначала играть от обороны и давить, но мы все же потерпели обидное, жаль", - отметил Рылов.

После 17 матчей в активе "Динамо" 31 очко и второе место в Западной конференции. "Амур", набрав после 16 игр 15 баллов, располагаются на 11-м месте на Востоке.