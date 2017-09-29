"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Шальке" сыграл вничью с "Байером" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футолу.

В составе хозяев забитым мячом отметился Леон Горецка (34-я минута), у гостей отличился Леон Бэйли (61).

В турнирной таблице "Шальке" занимает седьмое место, набрав 10 очков, "Байер" с восемью очками расположился строчкой ниже.

В следующем туре "Шальке" 14 октября примет "Герту", "Байер" на следующий день также дома сыграет с "Вольфсбургом".