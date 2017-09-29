"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче чемпионата Германии по футболу

Трамп отправил в отставку главу минздраваМеждународная панорама 29 сентября, 23:41
ESPN: баскетболист "Оклахомы" Уэстбрук заработает рекордные $233 млн за шесть сезоновСпорт 29 сентября, 23:11
Десятки тысяч каталонцев вышли на митинг в Барселоне, завершивший кампанию к референдумуМеждународная панорама 29 сентября, 23:09
Министр: "Барселона" в случае независимости Каталонии сможет играть в других чемпионатахСпорт 29 сентября, 22:59
Тренер: нарушения игровой дисциплины стали причиной поражения "Динамо" от "Амура" в КХЛСпорт 29 сентября, 22:41
Тиллерсон: США не признают итоги референдума в Иракском КурдистанеМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
Генпрокурор Украины увязал дело о взрыве на арсенале под Винницей с вмешательством РоссииМеждународная панорама 29 сентября, 22:23
WADA с 2018 года исключит алкоголь из списка запрещенных веществСпорт 29 сентября, 22:15
Фадеев: смена тренера не является главной причиной неудачного выступления сборной РФ на ЧЕСпорт 29 сентября, 22:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Шальке" сыграл вничью с "Байером" со счетом 1:1 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Германии по футолу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Леон Горецка (34-я минута), у гостей отличился Леон Бэйли (61).
В турнирной таблице "Шальке" занимает седьмое место, набрав 10 очков, "Байер" с восемью очками расположился строчкой ниже.
В следующем туре "Шальке" 14 октября примет "Герту", "Байер" на следующий день также дома сыграет с "Вольфсбургом".