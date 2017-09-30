"Спартак" сыграет с "Уралом" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Четыре матча в Хабаровске, Санкт-Петербурге, Казани и Москве пройдут в субботу в 12-м туре чемпионата России по футболу. "Спартак" сыграет с "Уралом", тогда как "Рубин" в 500-м матче под руководством Курбана Бердыева попытается прервать серию из трех поражений в матче с набравшим ход пермским "Амкаром".

Проведя во вторник неплохой матч Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" (1:1), футболисты "Спартака" доказали, что разговоры о конфликте в команде или нежелание играть за главного тренера Массимо Карреру несостоятельны. Впрочем, в сентябре мотивация у "Спартака" заметна лишь в Кубке России и Лиге чемпионов, где успешное выступление может помочь забыть о неудачном чемпионате.

После домашней ничьей с "Анжи" "Спартак" опустился на восьмое место, и отставание от лидера "Зенита" в 13 очков означает, что повторить успех прошлого сезона будет практически невозможно. После непростой игры с "Ливерпулем", когда "Спартак" затратил большое количество сил и эмоций, сохранив ничью, показать характер и в матче с "Уралом" будет сложной задачей. Об этом говорил накануне встречи и Каррера. По его мнению, что и подтвердил матч с "Ливерпулем", "Спартак" может играть хорошо - главное, действовать с не меньшей мотивацией и не терять концентрацию в конце второго тайма, когда команда чаще всего в нынешнем сезоне пропускает мячи.

В случае победы "Спартак" может подняться сразу на пятое место и выправить соотношение забитых и пропущенных мячей, которое сейчас отрицательное - 16-17. Больше "Спартака" мячей в пассиве имеет лишь аутсайдер "Анжи" (25), при этом в первых таймах команда Карреры пропустила всего два мяча, а во вторых - 15.

В "Спартаке" сложная ситуация с травмированными, последней потерей стал голкипер Артем Ребров, повредивший колено в матче с "Ливерпулем", зато могут вернуться в строй Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш.

Матч пройдет на "Открытие-Арене", начало - 19:00 мск. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт- Петербурга.

Сначала сыграют в Хабаровске

Игровой день субботы откроется в Хабаровске, где в 11:30 мск местный СКА сыграет с "Ростовом". Дальневосточники не побеждали шесть матчей, опустившись в зону вылета, тогда как "Ростов" не выигрывал пять туров, из лидирующей группы откатившись на шестую строчку. Если СКА забил в лиге меньше всех (6 голов в 11 турах), то ростовчане по пропущенным мячам (8) уступают лишь лидеру "Зениту" (3).

Матч пройдет на стадионе имени Ленина, главный арбитр - Игорь Федотов из Москвы. Дисквалифицирован полузащитник "Ростова" Артур Юсупов.

Другой новичок премьер-лиги "Тосно" на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге в 14:00 примет грозненский "Ахмат". Выступая на нейтральном поле, футболисты "Тосно" пока дома не побеждали, хотя последний матч на "Петровском" со "Спартаком" (2:2) подопечные Дмитрия Парфенова могут записать себе в актив. Команда из Ленинградской области занимает лишь 14-е место, тогда как их соперники ведут борьбу за Лигу Европы. "Ахмат" не проигрывает четыре матча, а в гостях команда Олега Кононова уже обыграла "Ростов" и ЦСКА.

Главным арбитром матча "Тосно" - "Ахмат" назначен Алексей Николаев из Москвы.

500-й матч Бердыева

Казанский "Рубин" Курбана Бердыева в сентябре попал в игровую яму - лишившись лучшего бомбардира бразильца Жонатаса, который уехал в Германию, волжане перестали забивать и три матча подряд проиграли со счетом 0:1. "Рубин" опустился на девятое место, хотя до идущего в зоне Лиги Европы "Ахмата" всего три очка. В 16:30 мск на "Казань-Арене" "Рубин" сыграет с "Амкаром", который после провального старта сезона одержал две победы подряд над "Локомотивом" и хабаровским СКА, поднявшись на 11-е место. При этом "Амкар" пропустил всего девять мячей, уступая по этому показателю лишь "Зениту" и "Ростову", хотя по забитым мячам пермяки идут последними вместе с хабаровскими армейцами (6).

Матч в Казани обслужит судейская бригада во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Встреча будет 500-й для Бердыева во главе казанского клуба, который он впервые принял в 2001 году.

12-й тур стартовал в пятницу, когда "Арсенал" победил "Краснодар" - 1:0. В воскресенье встречаются ЦСКА и "Уфа", "Локомотив" и "Динамо", "Анжи" и "Зенит".

После 11 туров "Зенит" лидирует, набрав 27 очков. 23 очка у "Локомотива", 21 - "Краснодара" (12 матчей).