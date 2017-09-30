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Футболист "Манчестер Сити" Менди из-за травмы выбыл до апреля

Спорт
30 сентября, 3:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Французский защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и пропустит семь месяцев

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что травмированный защитник команды Бенжамен Менди не появится на поле до апреля следующего года. Об этом пишет "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт "Манчестер Сити".

Француз Менди перешел этим летом в "Сити" из "Монако" за €58 млн. В матче шестого тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" он получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и был прооперирован.

"Менди не появится на поле до полуфиналов Лиги чемпионов. Мы не сможем полноценно заменить его. Ту энергию, с которой он играет, трудно найти у кого-то еще. Придется играть по-другому", - сказал Гвардиола.

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов будут сыграны 24-25 апреля и 1-2 мая 2018 года.

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